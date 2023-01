Atualmente, a atriz está em 'Mar do Sertão' - Globo/ Anna Clara Laurindo (RC24h)

Atualmente, a atriz está em 'Mar do Sertão' Globo/ Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 06/01/2023 15:32

Nascida e criada em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, a atriz Sara Vidal está emplacando a sua segunda novela na Rede Globo, ‘Mar do Sertão’, novela das 18h, interpretando a professora Rosinha. Em seu currículo, além de todos os feitos como modelo, já tem passagens pelo SBT e duas produções na Globo. Porém, seus primeiros passos artísticos foram dados em terras cabo-frienses.



O Dia bateu um papo com a atriz de 21 anos. Sara conta que sempre teve vontade de ser modelo e aos 13 anos foi assistir uma palestra. No local, tinha uma outra sala onde ela conseguia ouvir gritos e, quando foi olhar, era um curso de teatro.



“Fui olhar, como uma boa curiosa que sou, e era um teatro. Desde então me interessei e na outra semana já tava lá participando das aulas”, diz ela, que continuou por três anos fazendo aulas de interpretação para TV e teatro.



Produtor e dono do curso que acolheu Sara, Marcelo Pires conta que ela foi uma das primeiras alunas inscritas em Cabo Frio, mas que chegou assustada, insegura e que, por medo, acabava faltando algumas aulas de tv. Entretanto, os professores sempre viam que ela estava fazendo certo, mesmo com ela se cobrando demais.

Marcelo Pires e Sara Vidal

“Na época, criança ainda, ela era apaixonada por um menino do curso. Muita gente comentava que ela só tinha procurado a gente porque o menino também estava lá. Mas, se foi isso, que sorte! Se ela procurou o teatro por isso e se tornou essa atriz fantástica, supercoerente e profissional”, diz Marcelo Pires, que continua dizendo que:



“A Sara é justiceira, ela gosta e briga por justiça. Tivemos um problema com uma professora e ela procurou saber tudo que estava acontecendo para se posicionar. Ela não quis ficar de lado ou não se envolver, pelo contrário, ela quis saber o que tinha acontecido de verdade para tomar uma atitude. Superjusta e tinha uma cabeça muito boa… Nunca gostou de injustiça com ninguém”.

Sara e alguns alunos do curso em Cabo Frio

Aos 16 anos, Sara foi emancipada, saiu de Cabo Frio e se mudou para São Paulo. “Foi muito difícil morar longe dos meus amigos, família, minhas raízes. Fui com planos, e com muitas ilusões também”, conta em tom de risada, e completa que, sem dúvidas, São Paulo a abriu muitas portas.



Como começou na televisão



O primeiro trabalho de Sara, na televisão, foi na novela “As aventuras de Poliana”, do SBT. Perguntada sobre como se deu esse início, a atriz respondeu que assim que foi agenciada como modelo pela Mega Model, já em São Paulo, a agente de atores a chamou em sua sala e perguntou se a jovem tinha interesse em atuar. Ela respondeu que sim, e que inclusive já tinha feito três anos de teatro em Cabo Frio. “Desde então comecei a estudar por indicações dela, e depois de um tempo comecei a fazer testes”.



Trabalhos futuros



A Globo definiu que a novela ‘Mar do Sertão’ terá o seu capítulo final no dia 17 de março. Sabendo disso, o Portal não poderia de perguntar à atriz quais seriam seus planos futuros, e se já existe algum trabalho em vista. Sobre a questão, ela respondeu:



“Tenho alguns projetos em vista, mas nada que eu possa falar por agora. Mais pra frente eu conto tudo pra vocês”.



Ficaremos no aguardo.