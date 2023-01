"Eu abri a boca, levei três pontos", conta jovem agredida na pista de skate em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

"Eu abri a boca, levei três pontos", conta jovem agredida na pista de skate em Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 05/01/2023 17:34

Na última segunda-feira (2), primeiro dia útil do ano, uma confusão no Skate Park Allan Mesquita, na Av. Litorânea, na Praia do Forte, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, chamou a atenção de populares que passavam pelo local, principalmente por conta de dois jovens que foram vistos agredindo uma menina. Nesta quinta-feira (5), ela – que pediu para não ser identificada – conversou com a equipe do O Dia contando o que de fato teria acontecido.

A jovem disse que, como faz normalmente, foi para a pista de skate por volta das 17h, da segunda-feira (2). Umas 18h, um grupo de homens e mulheres teria subido na pista – mesmo sem nenhum deles estar andando de skate – e começou uma discussão generalizada ali mesmo, com os homens brigando por conta de uma das mulheres.

“Eu cheguei no grupo das mulheres pedindo para que eles saíssem da pista, porque ali não era lugar daquilo”, conta a jovem que explicou, ainda, que naquele horário estava cheio de crianças e familiares que já estavam com medo de acontecer uma briga maior entre os envolvidos.

E aconteceu.

Apenas uma das mulheres que estava no bando reconheceu que ali não era local para a briga, e que eles deveriam sair do Skate Park. Porém, o restante começou a levantar a voz para a jovem skatista, questionando se ela era dona da pista e falando que ela não manda em nada, proferindo, inclusive, palavras de baixo calão.

Nisso, já com todos os ânimos à flor da pele, um dos homens teria ido até a menina em tom de discussão, quando ela também elevou a voz e, de surpresa, levou um soco na boca. “Eu abri a boca, levei três pontos!”.

Ela relata também que, ao tentar se defender, depois de ter caído ao chão, pegou seu skate e bateu nas costas do atacador, mas já não era suficiente para conter os outros homens do grupo, que foram até ela, a arrastando pelo chão, com chutes na costela e socos. Um amigo, ao tentar defendê-la, também levou um soco no rosto e abriu a bochecha.