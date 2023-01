O homem foi encaminhado para a DEAM - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/01/2023 13:17

Uma mulher foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro na noite desta quarta-feira (4) em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O homem foi preso.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram solicitados na Rua Eloi Chaves, onde a vítima estava sendo ameaçada pelo elemento no ambiente de trabalho. No local, os policiais conversaram com as partes e o acusado chegou, ainda, a ameaçar novamente a mulher na frente da guarnição, desferindo palavras de baixo calão.

O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), onde permaneceu preso por ameaça na forma da lei Maria da Penha.