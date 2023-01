O Grupamento Operacional de Praia foi até a Avenida Nilo Peçanha, na loja responsável pelo aluguel desses veículos, para buscar mais esclarecimentos sobre o acontecido - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 04/01/2023 18:26

Na tarde desta terça-feira (3), uma senhora que andava pela orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi atropelada por uma moto elétrica. Outros pedestres que passavam pelo local denunciaram a situação ao Grupamento Operacional de Praia, da Guarda Municipal e, ainda, contaram que os condutores estavam pilotando de forma perigosa.

O Grupamento Operacional de Praia foi até a Avenida Nilo Peçanha, na loja responsável pelo aluguel desses veículos, para buscar mais esclarecimentos sobre o acontecido. A idosa ferida não quis prestar queixa na Delegacia.

A reportagem recebeu, em nota, uma resposta da Prefeitura de Cabo Frio que diz que:

“Na terça-feira (3), fiscais de Posturas e agentes da Guarda Civil Municipal estiveram na loja que aluga as motos elétricas, na Praia do Forte, para uma visita inicial. O objetivo foi comunicar o proprietário sobre as exigências para o aluguel dos veículos e para que eles possam transitar nas ruas. A fiscalização continuará atenta e vai retornar à loja, para verificar se as exigências estão sendo atendidas.”