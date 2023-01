As atividades contam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros-socorros, programações sócio educativas voltadas à educação ambiental e cidadania - Reprodução

As atividades contam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros-socorros, programações sócio educativas voltadas à educação ambiental e cidadaniaReprodução

Publicado 04/01/2023 14:49

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do do Rio de Janeiro (CBMERJ) está lançando, neste mês de janeiro, mais uma edição do 'Botinho' - colônia de férias gratuita que acontece na orla do Rio há 60 anos. O projeto vai beneficiar quatro mil crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de todo o Estado. Na Região dos Lagos, as aulas acontecem em Cabo Frio, Araruama, Búzios, São Pedro da Aldeia e Saquarema. As inscrições serão abertas na próxima segunda (9) e seguem até terça-feira (10).

As atividades serão realizadas entre os dias 16 e 27 de janeiro, em 29 praias fluminenses, e contam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros-socorros, programações sócio educativas voltadas à educação ambiental e cidadania.

“O Botinho é uma referência nacional e internacional! Nossa tradicional colônia de férias proporciona diversão gratuita para a garotada, promove interação social entre os participantes, ao mesmo tempo que conscientiza sobre prevenção a afogamentos e preservação da natureza. Desde 1963, o Corpo de Bombeiros do Rio vem ajudando a formar jovens cidadãos mais conscientes, mantendo as praias do Estado mais seguras e limpas”, disse o coronel Leandro Monteiro, secretário Estadual de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ.

Os alunos são divididos em três turmas, sendo elas Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick , de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos. Ao fim de duas semanas, os participantes recebem um certificado e ainda fazem demonstrações do que aprenderam ao longo do curso.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e acontecem presencialmente, na segunda (9) e terça-feira (10), das 8 às 11 horas. Os responsáveis deverão apresentar a documentação abaixo nas unidades responsáveis pelos polos onde serão realizadas as aulas. Importante destacar que as vagas são limitadas!

. Cópia da certidão de Nascimento;

. Cópia de comprovante de residência;

. 01 (uma) foto colorida 3×4;

. Atestado médico original contendo os termos: “Está apto a realizar atividades físicas” (pode ser entregue no ato da inscrição ou no primeiro dia do projeto);

. Ficha de inscrição (estará disponível nos locais de inscrição)

Mais informações serão divulgadas nas redes sociais da corporação no Instagram: @corpodebombeiros_rj

Locais de inscrição e de aula:

CABO FRIO

Inscrição: 18º GBM – Cabo Frio: Av. Nilo Peçanha 256 – Centro 28901-970 – Cabo Frio – RJ

Aula: Praia do Forte (Av. do Contorno – em frente à Praça das Águas)

Inscrição: Avenida Beira-mar 311, Santo Antônio ( Tamoios – Santo Antônio, Cabo Frio – RJ, 28925-540

Aula: Praia de Santo Antônio (Av. Beira Mar – em frente ao posto GV)

SÃO PEDRO DA ALDEIA

Inscrição: DBM 1/18 – São Pedro da Aldeia: BR Amaral Peixoto KM 106 – São Pedro D’Aldeia 28940-000 – São Pedro D’Aldeia – RJ

Aula: Praia do Centro (RJ 140, em frente à rodoviária)

BÚZIOS

Inscrição: DBM 2/18 – Armação dos Búzios: Rua das Flores s/nº – Manguinhos 28950-000 – Armação dos Búzios – RJ

Aula: Praia de Geribá (Praia de Geribá, canto direito)

ARARUAMA

Inscrição: 27º GBM – Araruama: RJ 124 KM 36 – Rio do Limão 28970-000 – Araruama – RJ

Aula: Praia Seca (Av. Colombo, 1798 – Praia do Dentinho, Praia Seca)

SAQUAREMA

Inscrição: DBM 1/27 – Saquarema: BR Amaral Peixoto KM 72 – Bacaxá 27730-731 – Saquarema – RJ

Aula: Praia da Vila (Av. Ministro Salgado Filho, 148 – Praia da Vila, Saquarema)