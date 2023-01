A guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi até o local e obteve êxito em arrecadar todo material entorpecente - Reprodução

A guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi até o local e obteve êxito em arrecadar todo material entorpecenteReprodução

Publicado 04/01/2023 14:01

Nesta terça-feira (3), agentes do Grupamento de Ações Táticas, da Polícia Militar, apreenderam grande quantidade de drogas na comunidade do Manoel Corrêa, também conhecida como ‘Favela do Lixo’, em Cabo Frio, na Região dos Lagos



De acordo com a ocorrência policial, a equipe recebeu informações de que indivíduos ligados a quadrilha que domina o tráfico de drogas na localidade estariam utilizando uma obra abandonada, na Rua Walter Rollman, para armazenar drogas.



A guarnição foi até o local e obteve êxito em arrecadar todo material entorpecente. Ao todo, 3.100 trouxinhas de maconha foram apreendidas na operação.



A ocorrência foi registrada na 126ª DP.