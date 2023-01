Operação da Guarda Municipal deixa o trânsito caótico em Cabo Frio - Renata Cristiane

Publicado 05/01/2023 13:41

A quinta-feira (5) já começou com mais congestionamento caótico em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O trânsito lento é normal nesse período do ano onde o fluxo aumenta, mas desta vez ele não está sendo causado pela grande quantidade de turistas, e sim, por uma “operação” da Guarda Municipal, que obstruiu um lado da pista na descida da Ponte Deputado Márcio Corrêa.

Os reflexos do engarrafamento causado por esse afunilamento do trânsito já estão chegando na Estrada do Guriri, seguindo pela Samuel Bessa, no Jacaré, e piorando na saída para o retorno que pega a ponte. Um trajeto do Peró até o Centro, que geralmente dura em torno de 20 minutos, está demorando o dobro do tempo.

A população se questiona o motivo da presença dos agentes, se não há nenhuma abordagem, nenhuma obra no local, nada que precise desse controle do tráfego em pleno horário de pico.

De acordo com a Prefeitura, se trata de uma operação de fiscalização de transporte irregular, conhecido como “lotadas”.