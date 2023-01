PM prende três acusados de tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/01/2023 13:30

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (5) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.



De acordo com a ocorrência, o criminoso tentou fugir ao perceber a chegada da viatura mas acabou sendo capturado com 700g de maconha, 200g de pasta base de cocaína, 300g de crack e 250 pedras da droga, além de quatro rádios transmissores, um carregador e três balanças de precisão.



O elemento foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.

Já no bairro Braga, na comunidade do Morubá, outros dois criminosos foram capturados com 37 papelotes de cocaína e 27 pinos da droga, 36 buchas de maconha, 16 pedras de crack, oito frascos de loló e R$ 100 em espécie.



Eles foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos.