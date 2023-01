Ele confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a 126ª DP, sendo autuado em flagrante por estelionato. - Letycia Rocha (RC24h)

Ele confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a 126ª DP, sendo autuado em flagrante por estelionato.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/01/2023 13:41

Um homem foi preso pelo crime de estelionato em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (5) após usar indevidamente o nome de uma imobiliária para alugar uma residência na cidade.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados na empresa, no centro, e foram informados sobre o crime. O elemento teria confeccionado um contrato em nome da referida empresa e forneceu um PIX com chave em CNPJ, onde a vítima do golpe chegou a transferir o valor de R$ 450, porém, ao perceber algo estranho, procurou a imobiliária, que informou não saber sobre o fato.

Após levantamento de dados do setor de inteligência pela equipe de busca da P2, o criminoso foi localizado e preso. Ele confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo autuado em flagrante por estelionato.