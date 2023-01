Praia do Forte, em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Praia do Forte, em Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 06/01/2023 13:50

Como diz a canção de Jorge Ben Jor, “Chove chuva, chove sem parar”. Esse trecho é um ótimo resumo do tempo em Cabo Frio, nesta sexta-feira (6), que continua instável devido a canalização de umidade em função de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS.

Em toda a Região dos Lagos, a chuva pertinente já causa alagamentos e diversos transtornos. Para o dia, o tempo fica nublado e o sol não aparecerá. A temperatura máxima prevista é de 24°C e mínima de 20°C.

A umidade relativa do ar está em 91%, com a máxima prevista de 94% e mínima de 89%. O vento segue sentido Sudoeste a 19Km/h, com rajadas de 32Km/h, mudando para Oeste durante a madrugada. A intensidade máxima prevista é de 30Km/h, das 14h às 16h.

Na orla da Praia do Forte, a movimentação de pedestres é pouca e os que pensam em passar por lá não podem se esquecer do guarda-chuva ou de uma capa, senão acabarão ensopados.

Para este fim de semana, a previsão continua sendo de tempo chuvoso. Neste sábado (7), com a temperatura máxima de 23°C e mínima de 18°C e, no domingo (8), chuva durante todo o dia.