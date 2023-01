O homem foi encaminhado para a 126ª DP e autuado em flagrante delito por furto. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/01/2023 14:23

Um homem foi detido no final da manhã desta sexta-feira (6) por furtar peças de queijo em um mercado no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes avistaram o elemento em fuga pela Avenida Julia Kubtscheck e transeuntes gritando ‘pega ladrão’. A equipe abordou o acusado e constatou que o mesmo estava com uma bolsa com três peças do laticínio.

O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e autuado em flagrante delito por furto.