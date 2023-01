Medidores de energia dos quiosques da Praia do Forte, em Cabo Frio, pegam fogo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 13:42

Banhistas, pedestres e moradores da Praia do Forte, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, levaram um susto no início da tarde deste sábado (7). Diversos medidores de energia pegaram fogo em um prédio na Avenida Macário Lopes, próximo à Praça da Cidadania.

“Começou uma fumaça muito densa e diversas explosões. Meu receio era ser gás”, contou uma internauta ao O Dia.

Segundo informações, os medidores estão anexados ao muro de um prédio, mas são responsáveis pelo abastecimento de energia da Praça dos Quiosques e dos estabelecimentos do local.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e conseguiu controlar as chamas. Imóveis e estabelecimentos da região ficaram sem energia.

Após o incêndio, todos os medidores ficaram completamente destruídos. “Erroneamente localizado encostado ao muro de um prédio. Com a palavra os engenheiros da Prefeitura”, questiona o ex-delegado federal Carlos Eduardo Agualusa, ao enviar as imagens para a redação do O Dia.