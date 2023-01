A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia. - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 13:50

Uma troca de tiros entre a Polícia Militar e homens envolvidos com o tráfico de drogas terminou com um homem morto no início da tarde deste sábado (7) em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, os agentes realizavam um patrulhamento pela região do Sinagoga quando se depararam com dois elementos armados e com uma mochila. Os acusados, em tentativa de fuga, dispararam contra os militares, que revidaram, dando início a um confronto armado.

Durante a perseguição, um dos criminosos foi localizado em cima de uma laje. Ao perceber a chegada da PM, ele pulou pra a rua Dois, onde foi abordado e desobedeceu a ordem de parada, entrando em fuga novamente e trocando tiros com a guarnição.

O elemento, identificado como Ezequiel Diniz da Silva, de 20 anos, acabou sendo atingido por um disparo e caiu ao solo. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

Durante a ação, a PM arrecadou uma pistola calibre 9mm, um carregador alongado, 283 cápsulas de cocaína, um colete camuflado, um rolo de filme plástico para endolação e uma touca ninja.

