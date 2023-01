Homem é preso e adolescentes são apreendidos com drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 14:11

Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos com drogas em cidades da Região dos Lagos nesta sexta (6) e sábado (7).



Em Cabo Frio, um menor de 17 anos foi capturado na comunidade do Morubá após uma denúncia. Ele estava com 1.050 pedras de crack e 208 pinos de cocaína. O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

Já no bairro Monte Alegre, um homem de 20 anos foi preso com 11 pinos de maconha e 11 buchas de maconha durante um patrulhamento da PM. Conforme a ocorrência, durante a captura, várias pessoas de aglomeraram em volta da guarnição para tentar ajudar na fuga do criminoso. Ele foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso.

Em Araruama, um adolescente de 17 anos foi apreendido com seis tiras de maconha após uma denúncia sobre a venta de entorpecentes no bairro Mutirão. O jovem foi flagrado ao sair de uma residência com duas tiras da droga. Os militares tiveram a entrada franqueada no imóvel, onde localizaram o restante do material. O menor foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. Ele já possui seis passagens policiais, sendo quatro por tráfico e duas por lesão corporal.