Estrada do Guriri, em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Estrada do Guriri, em Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 09/01/2023 17:40

Na tarde desta segunda-feira (9), buracos espalhados pela pista da Estrada do Guriri, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, causaram um acidente envolvendo dois carros e uma moto, e ferindo gravemente uma pessoa – que precisou ser levada ao hospital.

A indignação dos populares com essa pista não é novidade e O Dia já noticiou acidentes nela. Além do local ter um grande fluxo de veículos normalmente, o volume aumenta nesta época de verão e férias, principalmente pelo local ser de acesso à Praia do Peró, que hasteia a Bandeira Azul.

A pista que sai do bairro Peró, sentido Cabo Frio, tem uma cratera tão grande que faz com que os motoristas tenham que invadir a pista contrária para fugir dela. Juntando isso ao fato de que a estrada é mal iluminada: acidentes acabam acontecendo.

Valdinei Caetano, como é mostrado no vídeo, estava de moto com um garupa – que está no hospital. Ele também se feriu no acidente quando, enquanto pilotava, não teve tempo de reagir quando o carro que estava a seu lado desviou de um buraco, levando os dois ao chão.