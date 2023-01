Manifestantes da Região dos Lagos se reúnem em Cabo Frio contra ato golpista de Brasília - Renata Cristiane

Manifestantes da Região dos Lagos se reúnem em Cabo Frio contra ato golpista de Brasília Renata Cristiane

Publicado 10/01/2023 13:15

Manifestantes contra o ato golpista que aconteceu neste domingo (8), em Brasília, se reuniram, no início da noite desta segunda-feira (9), no Largo do Santo Antônio, no Centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



O público, que veio de várias cidades da Região dos Lagos, começou a se juntar no local por volta das 18h, apesar da insistente chuva no município. Por volta das 19h20, aproximadamente 40 pessoas estavam reunidas.



Lá, se encontram pessoas que apoiam o campo progressista, são de esquerda, centro-esquerda e não concordam com o vandalismo visto no Planalto Central. Cartazes do PT e UP, por exemplo, marcaram presença.



Outras cidades como Nova Friburgo e Petrópolis também reúnem manifestantes.



Além disso, o público presente demonstra apoio à gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). A palavra de ordem é “sem anistia”.