Polícia desmente alerta para que população não saia de casa após às 20h em bairros de Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/01/2023 13:18 | Atualizado 11/01/2023 13:40

A Polícia Militar desmentiu fake news que está circulando nas redes sociais como se fosse uma nota oficial do 25º BPM de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, orientando que a população não saia de casa após às 20h em alguns bairros do município.



Conforme o comunicado falso, moradores da Região dos Lagos deveriam evitar circular pelos bairros Jacaré, Jardim Caiçara, Morro do Limão, Peró, Ogiva, Tangará, Reserva do Peró, Jardim Peró e adjacências, “devido a possíveis invasões por facção oposta”.



Conforme a PM, o comando da unidade direciona o policiamento de acordo com dados compilados pelos Setores de Inteligência e Análise Criminal, “modificando e intensificando constantemente o patrulhamento nas regiões, sempre com o intuito de atender as demandas da região e readequar a estratégia de atuação”.



Recentemente, o 25º BPM de Cabo Frio recebeu 15 novas viaturas para reforçar o patrulhamento ostensivo na área de policiamento e foi o primeiro colocado em todo o estado do Rio de Janeiro em número de prisões, com mais de 2 mil criminosos capturados e 300 adolescentes apreendidos em 2022.



“O 25º Batalhão direciona os roteiros de policiamento e ações de abordagens em toda sua área de atuação, visando prevenir e coibir as movimentações criminosas, assim como todos os tipos de delitos”, garante a PM.

Confira a nota de esclarecimento na íntegra:

"Está circulando nas redes sociais uma FAKE NEWS como se fosse uma Nota Oficial do 25ºBPM, espalhando o medo e orientando as pessoas a não sairem de suas casas após às 20:00h. É FAKE NEWS!



Cabe destacar que no último semestre de 2022, a 25ª Área Integrada de Segurança Pública (A.I.S.P 25) REDUZIU TODOS OS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE CRIMINALIDADE, comparado ao mesmo período do ano anterior (2021), alcançando a 3ªCOLOCAÇÃO em todo o Estado do Rio de Janeiro das 39 AISPs existentes.



Lembrando ainda que a 25ªAISP ficou em primeira colocada em todo o ESTADO no número de prisões (mais de 2 mil criminosos presos e apreendeu mais de 300 adolescentes em 2022 (Fonte: I.S.P).



O 25º Batalhão direciona os roteiros de policiamento e ações de abordagens em toda sua área de atuação, visando prevenir e coibir as movimentações criminosas, assim como todos os tipos de delitos.



Além disso, o Comando da unidade direciona o policiamento de acordo com dados compilados pelos Setores de Inteligência e Análise Criminal, modificando e intensificando constantemente o patrulhamento nas regiões, sempre com o intuito de atender as demandas da região e readequar a estratégia de atuação.



Ademais, a unidade recebeu 15 viaturas novas para REFORÇAR o patrulhamento ostensivo de sua área de policiamento.



A Polícia Militar ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias.

O telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 ou para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190 para que as medidas imediatas cabíveis possam ser tomadas".