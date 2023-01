Ação contou com apoio da Guarda Municipal - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 10/01/2023 18:49

Uma mulher, de aproximadamente 20 anos, foi resgatada na tarde desta terça-feira (10) após sofrer um acidente de trânsito em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo a ocorrência, que contou com a ajuda da Guarda Municipal, ela perdeu o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas em Tamoios.

Por volta das 15h30, ao chegar no local, a equipe da GCM, composta pelos agentes Pordeus, Stoller, W. Diniz, Wytalo, C. Dias e Edson Carlos, encontrou a vítima deitada na via, em frente ao supermercado Atacadão.

Ela apresentava várias escoriações pelas pernas e braços. Além disso, conforme a ocorrência, a jovem não estava utilizando capacete ao ser encontrada.

Diante dos fatos, uma ambulância foi acionada e a jovem encaminhada para a UPA de Tamoios, onde recebeu atendimento médico. Ela não corre risco de vida.