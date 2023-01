Homem morre após ser atropelado por caminhão em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Homem morre após ser atropelado por caminhão em Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 11/01/2023 17:54

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde desta quarta-feira (11), na Rua Samuel Bessa, no bairro Jacaré, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Informações preliminares, ainda não confirmadas pela Polícia Militar, dizem que a vítima estava de bicicleta e foi atropelada por um caminhão. O condutor teria evadido sem prestar socorro.

Como o corpo ficou no meio da pista, a Polícia Militar foi acionada até lá e manteve uma viatura preservando o local até a chegada da Defesa Civil.



De acordo com uma testemunha, que presenciou todo o acidente, o homem vinha de bicicleta ao lado do caminhão, quando: “O caminhão meio que esbarrou, ele caiu de baixo, na traseira, e o caminhão passou por cima”.



A família da vítima foi para o local.



O QUE DIZ A LEI



Vale ressaltar que, enquanto condutor de um veículo, estar envolvido em um acidente e fugir do local é crime, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e também representa uma omissão no que diz respeito a prestar socorro. Por isso, é uma infração de natureza gravíssima, com multa no valor de R$ 1.467,35, por conta do fator multiplicador.