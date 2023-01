Mulher é presa após furtar dinheiro de idoso em banco de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Mulher é presa após furtar dinheiro de idoso em banco de Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/01/2023 13:47

Uma mulher foi presa no final da tarde desta terça-feira (10) no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após furtar o dinheiro de um idoso em uma agência bancária na Rua Lecy Gomes da Costa.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar o crime ocorrido no caixa eletrônico do Banco Bradesco. A autora, segundo a vítima, era uma mulher negra, vestida com calça jeans, blusa preta e casaco amarrado na cintura.

Em buscas pela acusada na região, os agentes localizaram a mulher, que tentou fugir após receber ordem de parada, mas acabou sendo capturada na rua 25 de Dezembro. Com ela, os militares arrecadaram R$ 100. A criminosa confessou a prática ilícita e afirmou que, durante a fuga, foi se desfazendo do dinheiro pela rua.

A ladra foi reconhecida pelo idoso, que disse à PM ter sido furtado o valor de R$ 1.200 no momento em que sacava o dinheiro no caixa eletrônico. Ela foi encaminhada para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuada e presa por furto qualificado.