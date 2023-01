Incêndio destruiu casa em Cabo Frio - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Incêndio destruiu casa em Cabo FrioLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 16/01/2023 14:37

Uma mulher e a filha perderam tudo após um incêndio atingir a casa em que elas moravam no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na manhã deste sábado (14). Apesar disso, ninguém ficou ferido.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento dos agentes foi às 10h24, mas a ocorrência só foi encerrada às 17h47, cinco horas depois.



Segundo testemunhas, foi necessário até solicitar apoio do destacamento de Búzios. Dois bombeiros de moto chegaram antes do caminhão e retiraram o botijão de gás da casa.



Os vizinhos também se mobilizaram cedendo água para abastecer o caminhão dos bombeiros.

A casa que pegou fogo fica em um terreno com outras. O portão foi lacrado, sinalizando que o espaço está interditado até vistoria pelos engenheiros da Defesa Civil, que deve ocorrer nesta segunda (16).



As causas do incêndio são desconhecidas. Testemunhas informaram que pode ter sido na parte elétrica da casa.

Incêndio em São Pedro da Aldeia

Outro incêndio registrado neste sábado foi na RJ-140, em São Pedro da Aldeia, entre os bairros Vinhateiro e Ponta do Ambrósio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento 12h39 pelo quartel de São Pedro da Aldeia. O encerramento do evento foi às 16h34.



As chamas chegaram a cobrir a rua, prejudicando a visão de quem passava pelo trecho, em plena descida da Ponte Wilson Mendes.