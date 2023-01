A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/01/2023 15:49

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde deste domingo (15) no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar realizava um patrulhamento pela Avenida Beira Mar quando deteve o elemento com material entorpecente. Ele disse aos agentes não pertencer a alguma facção criminal e que uma outra parte das drogas estava guardada em casa, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.

Em diligência no local, a PM fez contato com o pai do acusado e entrou na residência, onde foi localizada uma sacola plástica com o restante das drogas e uma réplica de fuzil.

Durante a ação, foram apreendidas 800g de maconha, dois aparelhos celular, R$ 62 em espécie, uma balança e uma réplica de fuzil 556.

