Turista é atropelada e salva pela Guarda Municipal em Cabo Frio Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 17/01/2023 13:54

Uma turista de Minas Gerais, com aproximadamente 20 anos, foi atropelada em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta segunda-feira (16). O acidente foi registrado no bairro Vila Nova, próximo à Praça.

De acordo com a ocorrência, os guardas municipais Manhães e Alves, enquanto patrulhavam pela região, se depararam com o atropelamento. Vários populares estavam reunidos no local.

Diante da situação, eles imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros e isolaram a área.

Agentes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e, após identificarem que a situação não era grave, solicitaram que os guardas levassem a vítima para o Hospital Central de Emergência da cidade, onde ela foi atendida.