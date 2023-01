Homem é morto a tiros em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é morto a tiros em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/01/2023 14:04

Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (16) na Estrada do Guriri, no bairro Colinas do Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo informações, a vítima, que ainda não foi identificada, estava com diversas perfurações causadas por disparos de arma de fogo pelo corpo.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.