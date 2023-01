Praça dos Quiosques, em Cabo Frio - João Oliveira (RC24h)

Publicado 31/01/2023 17:44 | Atualizado 31/01/2023 17:47

Não é de hoje que a Praça dos Quiosques, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, é alvo de críticas sobre seu estado de conservação. Localizada na orla de um dos pontos turísticos mais acessados da cidade – que é a Praia do Forte -, o espaço possui estrutura de vidro quebrada, espaços perigosos para crianças e idosos, lixo subterrâneo aberto, entre outros estragos.



O Dia esteve no local nesta terça-feira (31), último dia do mês de janeiro. Uma das maiores preocupações, segundo denúncias, é o que pode vir a acontecer no Carnaval – período em que os quiosques recebem um maior volume de moradores e turistas.



Em conversa com um funcionário da Praça dos Quiosques, ele disse, entre outras coisas, que “a Prefeitura não tem olhado pra cá, já tem bastante tempo!”. E continuou afirmando que: “A gente já pediu revisão. Os banheiros não funcionam e a gente já pediu apoio… os quiosques não podem fazer nada porque a Prefeitura não deixa. Só algumas coisas que liberam, outras não”.



A Prefeitura de Cabo Frio já foi contatada pela reportagem e, sobre a questão da limpeza da fonte do local, informou que a Comsercaf enviou uma equipe e o trabalho já está acontecendo, mas não respondeu sobre a previsão de obras de manutenção ou melhorias.



POPULAÇÃO ESTÁ INSATISFEITA



A insatisfação da população cabo-friense não está apenas relacionada à má manutenção da Praça dos Quiosques, ou a Praça das Águas e outros locais próximos à Praia do Forte. “A Prefeitura não tem olhado para lado nenhum! Cabo frio tá largado”, disse um internauta do Portal.



Outros comentários mostram que o descontentamento também acontece pela cidade estar cheia de buracos, com esgotos entupidos e que chega a ser triste convidar visitantes para cá, já que o local está “deprimente”.