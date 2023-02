Mulher denuncia gordofobia em mercado de Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Mulher denuncia gordofobia em mercado de Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 02/02/2023 16:57

Um caso de gordofobia foi registrado no Mercado L&F, localizado no Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta quinta-feira (2). Uma mulher, identificada como Patrícia, ao reclamar com o açougueiro sobre o estado da carne que havia comprado, acabou sendo chamada de ‘feia’ e ‘gorda’. As imagens foram gravadas por celular.



Segundo relato, a mulher teria pedido para que a filha fosse até o estabelecimento, que fica ao lado de sua casa, para comprar carne. Retornando, a menina entregou a peça à mãe, que se surpreendeu com o que encontrou: estava podre.



Diante disso, Patrícia foi ao mercado para reclamar com o dono sobre o caso, mas o mesmo não estava presente. Foi então que ela solicitou a presença do responsável pelo estabelecimento naquele momento, para que pudesse realizar a denúncia.



Para sua surpresa, o açougueiro foi chamado. O homem não gostou da reclamação de Patrícia e a acusou de estar sendo ‘desrespeitosa’. Já ela, prontamente declarou que, no caso, o desrespeito havia vindo dele, por vender uma carne ‘podre’, conforme relata.



Os dois ficaram exaltados com a situação, o que deu início a uma discussão acalorada. Ambos começaram a se xingar e, em determinado momento, durante o ‘toma lá, dá cá’, o açougueiro chamou Patrícia de ‘feia’ e ‘gorda’.



Surpresa com o que havia ouvido, a vítima pediu para que a filha acionasse a Polícia Militar, mas não obteve retorno.



Posteriormente, depois de toda a confusão, o dono do estabelecimento chegou e conversou com a mulher. Ela enfatizou que esta não teria sido a primeira que havia comprado produtos vencidos no estabelecimento e que queria o dinheiro de volta.



Por fim, Patrícia conseguiu reaver a quantia gasta com o produto vencido e afirma que irá processar o açougueiro e o mercado.



Diante da situação, O Dia entrou em contato com o mercado, que enviou a seguinte nota:



“Em relação a atitude de nosso funcionário, infelizmente, pedimos desculpas e informamos que as atitudes administrativas punitivas foram tomadas, mas não temos como intervir nos atos impensados das pessoas, tanto do nosso funcionário, quanto de nossa estimada cliente que sempre foi muito bem tratada no nosso estabelecimento. Em relação a qualidade do produto, foi feita a análise de qualidade, temperatura e visualmente não estava fora do padrão para venda, mas, infelizmente, não para o agrado de nossa cliente, que foi restituída no valor da compra”.