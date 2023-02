Os acusados permaneceram presos por roubo e porte ilegal de arma de fogo. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/02/2023 13:10

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (1), dois homens acusados de fazer uma família refém durante um assalto no bairro Ogiva , em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Os elementos foram capturados no bairro Monte Alegre, na mesma cidade, com farta quantidade de armas e munições.O crime aconteceu durante a tarde, quando os acusados invadiram a residência e aprisionaram os moradores. Ao serem informadas sobre o assalto, as polícias Militar e Civil iniciariam as diligências em busca dos envolvidos.Os dois homens, identificados como J.A.O.S. e A.D.S.S. foram presos na Travessa Beira Alta. Com eles, a PM arrecadou um carabina, três pistolas, um revólver, 11 carregadores, 165 munições, uma faca artesanal, um aparelho celular, um monitor e um aparelho de monitoramento por câmeras.A dupla assumiu a autoria do roubo e foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo identificadas pelas vítimas. Os acusados permaneceram presos por roubo e porte ilegal de arma de fogo.