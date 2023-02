Praia do Forte, em Cabo Frio - João Oliveira (RC24h)

Publicado 01/02/2023 13:45

Finamente o mês de fevereiro começou e, em Em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, o clima de calor segue levando muitos banhistas à Praia do Forte.



Nessa quarta-feira (1), a previsão do tempo é de temperatura alta e o tempo bastante abafado, com máxima chegando a 32C°. A expectativa é que seja mais um mês quente e, por consequência, de praias movimentadas.



Para completar a alegria das férias, não há probabilidade de chuva para essa quarta. O vento sopra na direção nordeste, a 18km/h com rajadas de 36km/h, mudando para sudeste a noite, com as rajadas de no máximo de 24km/h.



A umidade relativa do ar tem máxima de 87% e mínima de 68%.

