Os militares encontraram 5 kg de pasta base de cocaína, além de 2.520 cápsulas da mesma droga - Ludmila Lopes (RC24h)

Os militares encontraram 5 kg de pasta base de cocaína, além de 2.520 cápsulas da mesma drogaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 31/01/2023 18:27

Policiais militares do 25º BPM apreenderam, na tarde desta terça-feira (31), uma grande quantidade de drogas no bairro Jacaré, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O valor estimado da carga é de R$ 150 mil.



De acordo com a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da PM, juntamente ao CMT da 1ª Cia, realizou varredura numa área de mata do bairro.



Em determinado momento, após buscas, os militares encontraram 5 kg de pasta base de cocaína, além de 2.520 cápsulas da mesma droga.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu com as drogas para a 126ª DP (Cabo Frio), onde as mesmas permaneceram apreendidas. Ninguém foi preso durante a ação.