A Polícia Militar foi chamada e conduziu o homem para a delegacia - Sabrina Sá (RC24h)

A Polícia Militar foi chamada e conduziu o homem para a delegaciaSabrina Sá (RC24h)

Publicado 01/02/2023 15:28

Um homem foi detido, nesta terça-feira (31), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após tentar impedir que fiscais da Coordenadoria de Assuntos Fundiários desobstruíssem uma via pública no bairro Praia do Siqueira.

A ação aconteceu junto com equipes da Secretaria de Obras e serviços públicos. De acordo com os servidores, a via em questão havia sido bloqueada com muros e “incorporada” ao quintal do invasor.

Ao perceber a intervenção, o cidadão, “visivelmente alterado e aos berros” tentou de toda maneira impedir a execução dos trabalhos posicionando seu veículo entre as equipes e o muro, além de agredir fisicamente um dos Fiscais Fundiários presentes na ação.

A Polícia Militar foi chamada e conduziu o homem para a delegacia. Após sua retirada, a desobstrução foi realizada.