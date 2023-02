O criminoso foi capturado em Cabo Frio. - Letycia Rocha (RC24h)

O criminoso foi capturado em Cabo Frio.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/02/2023 15:22

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (22), um homem considerado foragido da Justiça de Nova Iguaçu. O criminoso foi capturado em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações pelo Disque Denúncia sobre o paradeiro do acusado. Em diligência na Rua das Casuarinas, no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, o criminoso, identificado como A.H.N., de 44 anos, foi localizado.

Contra o elemento havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Nova Iguaçu. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.