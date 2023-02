Mãe é agredida pelo filho após discussão familiar em Cabo Frio - Divulgação/ GM

Publicado 23/02/2023 19:14

Uma mulher, de 40 anos, foi agredida pelo próprio filho, de 20, após uma discussão familiar nesta quinta-feira (23) no bairro Unamar, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A vítima foi socorrida pela Guarda Municipal.

Segundo os agentes, a equipe realizava um trabalho de reconhecimento da localidade quando foram acionados para uma denúncia de um caso de que uma mulher estaria sofrendo violência doméstica. Os guardas foram até o endereço e conduziram a vítima para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).

A mulher, que é mãe do acusado, foi agredida pelo filho após uma discussão familiar. Momentos antes, ela havia reclamado com a esposa do agressor sobre algo. Ele, que não estava em casa na hora, ao chegar de viagem, foi tirar satisfação com a mãe e acabou agredindo a mesma, com empurrões, além de quebrar utensílios do imóvel. O criminoso fugiu em seguida.

A ocorrência foi registrada e segue sob investigação.