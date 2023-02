A umidade relativa do ar tem máxima prevista de 95% e mínima de 69%. - João Víctor Oliveira e Sabrina Sá (RC24h)

A umidade relativa do ar tem máxima prevista de 95% e mínima de 69%.João Víctor Oliveira e Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 27/02/2023 12:57

Como diz a música do Los Hermanos “todo Carnaval tem o seu fim”, e depois de tanta folia, chegou a hora de finalmente ‘começar o ano’, que já iniciou com bastante sol e muito calor em Cabo Frio, nesta segunda-feira (27).

Diferente do que é possível sentir nas ruas, a previsão indica a aproximação de uma frente fria advinda do Sul, que deixa o tempo instável e o céu varia entre parcialmente nublado e claro com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

Com um sol escaldante, a temperatura máxima prevista de 32°C e mínima de 23°C.O vento sopra na direção Nordeste a 15Km/h com rajadas de 29Km/h, mudando para Sudoeste a tarde. A umidade relativa do ar tem máxima prevista de 95% e mínima de 69%.

A Praia do Forte já volta à sua movimentação normal. Com a água à 24°C, as ondas são de menos de meio metro. É importante lembrar do protetor solar, já que o índice de raio ultravioleta é extremo.