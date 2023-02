Em diligência no local, os militares abordaram o acusado, que estava com 23 tiras de maconha e dois pinos de cocaína, além de R$ 10 em espécie e um aparelho celular. - Letycia Rocha (RC24h)

Em diligência no local, os militares abordaram o acusado, que estava com 23 tiras de maconha e dois pinos de cocaína, além de R$ 10 em espécie e um aparelho celular.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/02/2023 12:32

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu drogas nesta sexta-feira (25) na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

Durante um patrulhamento, os agentes receebram informações sobre um elemento vendendo entorpecentes próximo da entrada da comunidade, na Rua Antônio Feliciano de Almeida. Em diligência no local, os militares abordaram o acusado, que estava com 23 tiras de maconha e dois pinos de cocaína, além de R$ 10 em espécie e um aparelho celular.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.

Ainda na mesma comunidade, dessa vez na Rua Tamoios, a PM flagrou diversos elementos em fuga ao pereberem a aproximação da viatura. Os criminosos deixaram uma carga com 130 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor para trás. A ocorrência foi registrada na 126ª DP e ninguém foi preso.