Publicado 24/02/2023 16:05

A Polícia Militar prendeu dois homens acusados de tráfico de drogas no Grande Jardim Esperança, em Cabo Frio, nesta quinta-feira (23).

No bairro Parque Eldorado 3, o criminoso, de 33 anos, foi capturado após uma denúncia Ele estava com 31 tiras de maconha, 13 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie.Já no bairro Jardim Esperança, o elemento, de 32 anos, foi capturado depois que policiais militares receberam informações sobre o tráfico de drogas na região. Ele estava com 121 tiras maconha e 70 cápsulas de cocaína.