Publicado 24/02/2023 16:09

A sexta-feira (24) começa com sol quente na Praia do Forte, em Cabo Frio. A temperatura máxima para o dia é de 30°C, sem previsão de chuva. O vento está na direção Nordeste, com rajadas de 24Km/h.

O tempo fica instável, com o céu variando entre parcialmente nublado e claro. A umidade relativa do ar tem máxima prevista de 90%.

No sábado (25) e domingo (26), a temperatura tem a máxima de 31°C, sem previsão de chuva.

A movimentação na Praia do Forte é intensa por conta do feriadão de Carnaval e a expectativa é que continue assim até o fim de semana.