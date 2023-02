A vítima havia embarcado no coletivo em Cabo Frio e foi a óbito em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/02/2023 16:19

Um homem de 36 anos morre após um mal súbito dentro de um ônibus de transporte interestadual na madrugada desta sexta-feira (24). A vítima havia embarcado no coletivo em Cabo Frio e foi a óbito em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Segundo a AMD Services, empresa responsável pela administração do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, o ônibus, da Viação Útil, saiu de Macaé e realizou uma parada em Cabo Frio. O homem embarcou no Terminal Rodoviário Alexis Novelino, já se sentindo mal, com a esposa e um bebê, filho do casal e seguia para Belo Horizonte, destino final do coletivo.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a esposa da vítima relatou que, quando o ônibus chegou ao terminal rodoviário juiz-forano, ela verificou que o marido estava sem sinais vitais. O motorista do ônibus acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Como não havia indícios de crime, a perícia da Polícia Civil não precisou comparecer no local. O corpo da vítima foi removido para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde serão realizados os trâmites funerários.

*Imagem: Reprodução/Internet