Publicado 27/02/2023 13:43

A Polícia Militar apreendeu farto material do tráfico de drogas na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na noite deste domingo (26).

Segundo a ocorrência, após informações, a equipe foi até a Rua Tamoios e arrecadou um revólver calibre 38 com seis munições, uma réplica de pistola calibre 9mm e um carregador, 250g de maconha, 87 pinos de cocaína, seis black lança, sete rádios comunicadores e nove bases, uma balança de precisão e farto material para endolação.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.