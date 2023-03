Os projetos contam com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do edital Cultura Viva nas Periferias. - ASCOM

Os projetos contam com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do edital Cultura Viva nas Periferias.ASCOM

Publicado 28/02/2023 15:33

As praças públicas dos bairros de Cabo Frio vão receber, a partir desta semana, oficinas de artes manuais e fotografia. O Projeto Ateliê na Praça – Mãos que Tecem vai levar o ambiente leve e lúdico do ateliê como forma de proporcionar uma tarde agradável com acesso a materiais e aprendizagens de técnicas de artes manuais. A oficina acontecerá nos dias 4, 8, 18 e 25 de março, no período da tarde de 14h às 17h. Os participantes poderão experimentar os materiais e aprender a tecer em crochê, tear e macramê.



O evento tem como intuito a valorização da cultura do fazer manual, a experimentação das habilidades pessoais e o compartilhar de saberes e suas histórias com as artes. Ao final do encontro, os alunos irão costurar as peças produzindo uma obra coletiva que vai permanecer na praça como uma forma de levar cores, poesia e reflexões à paisagem urbana, com uma iniciativa da Terapeuta e Designer, Mondriam Mageswki.



Já a a oficina Descendemos de Reis e Rainhas – Estúdio Fotográfico Itinerante acontece nos dias 4, 8, 18 e 24, com releitura de fotógrafos retratistas com visão afroentrada. Os locais que recebem o projeto são a Praça do Jardim Esperança, Tamoios, quilombo de Botafogo e quilombo Preto Forro, todas com a fotógrafa Thammy Carvalho.



Os projetos contam com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do edital Cultura Viva nas Periferias.

Os projetos contam com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do edital Cultura Viva nas Periferias. ASCOM Os projetos contam com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através do edital Cultura Viva nas Periferias. ASCOM