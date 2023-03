Com eles, foram arrecadados 125 buchas de maconha, 14 cápsulas de cocaína e R$ 35 em espécie. - Letycia Rocha (RC24h)

Com eles, foram arrecadados 125 buchas de maconha, 14 cápsulas de cocaína e R$ 35 em espécie.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/02/2023 14:17



Quatro pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos nesta segunda-feira (27).

Em Cabo Frio, os jovens, de 17 e 19 anos, foram capturados no bairro Praia do Siqueira, durante um patrulhamento da Polícia Militar. Com eles, foram arrecadados 125 buchas de maconha, 14 cápsulas de cocaína e R$ 35 em espécie.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o homem foi autuado e preso por tráfico de drogas e o menor autuado e apreendido por crime análogo.

Ele tentou fugir ao perceber a aproximação da PM, mas foi capturado com 107 pedras de crack, 96 buchas de maconha, 16 cápsulas de cocaína e R$ 28 em espécie. Letycia Rocha (RC24h) Em Araruama, no bairro Vila Canaã, um elemento de 19 anos também foi preso por tráfico de drogas após uma denúncia anônima. Ele tentou fugir ao perceber a aproximação da PM, mas foi capturado com 107 pedras de crack, 96 buchas de maconha, 16 cápsulas de cocaína e R$ 28 em espécie. O criminoso foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e permaneceu preso.

Com o criminoso, a PM arrecadou 40 cápsulas de cocaína, 25 buchas de maconha e R$ 70 em espécie Letycia Rocha (RC24h) Já em Arraial do Cabo, o acusado, de 22 anos, foi preso após uma denúncia sobre a venda de drogas na Praia dos Anjos. Com o criminoso, a PM arrecadou 40 cápsulas de cocaína, 25 buchas de maconha e R$ 70 em espécie. Ele foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso.