Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Letycia Rocha (RC24h)

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/02/2023 13:49

Um homem considerado foragido da Justiça foi preso com uma carga de drogas na noite deste domingo (26) no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, a guarnição teve a atenção voltada para um elemento, que estava saindo de uma residência, e voltou correndo par ao interior ao perceber a aproximação dos agentes.

No imóvel, os militares se depararam com mais sete indivíduos que participavam de uma festa. No local, a PM arrecadou 30 pinos de cocaína, 19 tiras de maconha e seis aparelhos celular.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), ouvidos e liberados, exceto um dos acusados, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.