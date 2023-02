A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e segue sob investigação. Ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/02/2023 14:56

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um ataque a tiros na Praia do Forte, em Cabo Frio, na tarde de domingo (26). O crime aconteceu no Lido, no canto da praia.

Segundo a polícia, o acusado de disparar os tiros teria pedido água em um quiosque. Ao ser atendido, ele atirou contra as vítimas, que foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma delas não resistiu, indo a óbito. O criminoso fugiu logo depois.

A suspeita, conforme a polícia, é que o caso tenha relação com o tráfico de drogas, já que uma das vítimas tem rivalidade com criminosos da comunidade Buraco do Boi, também na Praia do Forte, e provável local onde o autor dos disparos tenha se escondido após o homicídio.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e segue sob investigação. Ninguém foi preso.