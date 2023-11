Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) - Rede social

Publicado 27/11/2023 13:24 | Atualizado 27/11/2023 13:24

Profissionais do setor turístico de Cabo Frio, incluindo donos de hotéis e pousadas, estão denunciando uma suposta falta de controle e transparência no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), localizado na Avenida Wilson Mendes, bairro Jacaré.

As alegações surgiram após a última semana, marcada por feriados, indicando que estas questões estariam direcionando ônibus de turismo para São Pedro da Aldeia, resultando em perdas financeiras para o grupo.

O TOT, com capacidade para 140 ônibus, estaria operando com um número significativamente menor de veículos, segundo as denúncias. Isso estaria afetando negativamente o comércio turístico da cidade, especialmente durante períodos de alta temporada.

Em resposta a essas acusações, o Jornal O DIA procurou a prefeitura de Cabo Frio para questionar sobre a taxa de ocupação atual do terminal, a existência de fiscalização no local, a forma como as informações são comunicadas aos profissionais do trade turístico, e se há algum sistema de controle ou vigilância implementado no terminal.

Em resposta, foi enviada a seguinte nota:

“A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que o decreto municipal 6.820/2022 delimita o número de veículos com entrada permitida no município e permanência no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), que comporta 140 vagas. Informa ainda que todo veículo de turismo, com autorização para circular na cidade, obrigatoriamente, precisa pagar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

Vale reforçar que os ônibus com autorização para a permanência no TOT não são obrigados a ficar estacionados 24 horas. Eles podem sair para passear com os turistas e até fazer outros trabalhos, por exemplo.

Caso a demanda pelo estacionamento seja maior que o número disponibilizado, o município conta com o chamado suporte, criado para diminuir a fila de espera, com valor do DAM reduzido. Nesta modalidade, testada nos últimos feriados, o veículo de turismo deixa o passageiro em Cabo Frio, seguindo para o estacionamento em outro local fora do município.

Como funciona nesse caso: o responsável pelo veículo paga o DAM, em seguida passa no TOT para pegar uma autorização. Ele deixa o passageiro no local desejado e depois volta ao TOT para entregar o documento, seguindo para o local onde o automóvel ficará estacionado. Quando volta para buscar os passageiros é o mesmo procedimento de busca e entrega da autorização.

A Secretaria reforça que todo esse trâmite foi discutido junto ao trade turístico para evitar a fila de espera, hoje um problema sanado no município. Essa foi a forma encontrada para dar continuidade ao desenvolvimento do turismo em Cabo Frio.

Quanto à fiscalização, a pasta, periodicamente, faz rondas nas ruas da cidade”.