Suspeito de esfaquear a companheira e matar o enteado sendo preso. Divulgação/PM

Publicado 08/12/2023 13:27

O suspeito de esfaquear a companheira e matar o enteado, de 17 anos, com uma facada no peito em Cabo Frio, foi preso em São Gonçalo e chegou à delegacia de Cabo Frio na noite desta quinta-feira (7).



A prisão do homem, de 49 anos, ocorreu no bairro Neves pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio (Deam).

O suspeito, o enteado Gabriel Chagas Guimarães, de 17 anos e sua mãe Ana Paula Queiroz. Rede social

Ele estava sendo procurado desde a noite do crime, ocorrido na última segunda-feira (4) no bairro Foguete, dentro da residência da família. O jovem, identificado como Gabriel Chagas Guimarães, de 17 anos, foi atingido pelas facadas e não resistiu aos ferimentos.



A mulher, identificada como Ana Paula Queiroz, foi socorrida em estado grave para o Hospital Central de Emergências (HCE). Segundo a Secretaria de Saúde do município, a vítima teve uma laceração no fígado e não precisou de passar por cirurgia. Ela seguiu sob observação no HCE.



O assassino, identificado como José Carlos de Queiroz já tinha passagem pela polícia por lesão corporal por violência doméstica e roubo. Além disso, a vítima já tinha medida protetiva contra o companheiro, mas, segundo a ocorrência da Polícia Militar, o casal ainda morava junto.



O corpo de Gabriel foi enterrado no Cemitério Santa Izabel na quarta-feira (6).



*Com informações do G1.