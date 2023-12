Acidente envolveu um ônibus e um carro particular - Divulgação/ redes sociais

Publicado 06/12/2023 14:56

CABO FRIO - Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (5) na Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Trata-se da colisão entre um carro e um ônibus da Auto Viação Salineira.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h20 para atender a ocorrência. Segundo imagens, o carro teria colidido na traseira do ônibus. O impacto foi tão violento que a parte frontal do automóvel foi partida.



A Guarda Municipal e Polícia Militar também atenderam a ocorrência.



Segundo informações extraoficiais, o motorista do automóvel preto estaria embriagado e não teria aceitado o atendimento da emergência. O fato não foi confirmado.



Em nota, a Salineira afirma que o motorista se surpreendeu com a colisão e que, apesar do ocorrido, o motorista está bem e não houve registro de feridos.



Confira na íntegra:



"A Viação Montes Brancos informa a ocorrência de um acidente envolvendo um ônibus da empresa nesta terça-feira (5). O coletivo foi surpreendido pelo carro particular que colidiu na traseira do ônibus. A empresa deslocou uma equipe para prestar todo o apoio no local e informa que o motorista do coletivo passa bem e não houve passageiros feridos".