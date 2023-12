Carro caiu no Canal do Itajuru. - Rede social

Publicado 08/12/2023 13:47

Cabo Frio -

Um carro caiu no canal do Itajurú, próximo à Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, na manhã desta sexta-feira (8).



De acordo com testemunhas, a motorista do veículo estava vindo da direção da Praça Porto Rocha para a Rua Jonas Garcia, quando perdeu o controle do carro, que caiu na altura do Banco Itaú.



Segundo um homem que estava pescando no local, duas pessoas conseguiram pular do carro e tiveram a ajuda um rapaz, que prestou os primeiros socorros. Enquanto isso, o veículo foi boiando junto à correnteza até a altura do Clube Costa Azul, onde mesmo com a tentativa de resgate com ajuda de cordas, ele afundou.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao casal, que passa bem. A Marinha do Brasil também esteve no local.



Confira mais detalhes no vídeo: