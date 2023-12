126ª DP - Divulgação/PM

Publicado 08/12/2023 15:09

Cabo Frio -

A Polícia Civil da 126ª Delegacia Policial, de Cabo Frio, prendeu, nesta quinta-feira (7), um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio.



A ação foi realizada em parceria com policiais civis da 157ª DP, de Trajano de Moraes, após informações do possível paradeiro de R. M., que estava foragido desde 2019, quando foi condenado pelo crime de homicídio na cidade.



Após diversas horas de diligencias em uma ação controlada, por volta das 15h, no bairro Peró, o foragido foi capturado.



O acusado foi encaminhado à 126ª DP, onde foi autuado e permaneceu preso. Ele possuía outra anotação criminal por estupro de vulnerável.