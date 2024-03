O material apreendido incluiu uma faca estilo punhal, seis pedras de haxixe, duas buchas de maconha, um cigarro artesanal de maconha e R$ 2 mil em espécie - Divulgação/PM

Publicado 04/03/2024 14:17

Cabo Frio - Três homens foram presos na madrugada deste domingo (3) por uso e consumo de drogas, durante uma operação das motopatrulhas da Polícia Militar em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na Avenida João Pessoa, no bairro Vila Nova.

Segundo o relatório policial, a guarnição, enquanto patrulhava a área, notou dois indivíduos encostados em um veículo, um dos quais teria tentado rapidamente descartar um objeto no chão ao perceber a presença policial.

Com a atitude estranha, a equipe procedeu com uma revista pessoal, resultando na descoberta de uma bucha de maconha e um cigarro artesanal de maconha com um dos suspeitos. O outro elemento foi encontrado portando uma faca em sua cintura e a quantia de R$ 2 mil em espécie.

Durante a revista ao veículo, os policiais encontraram em uma bolsa uma carteira contendo cinco pedras de haxixe e, em uma mochila, uma pedra de haxixe adicional e uma bucha de maconha.

Após a descoberta, a equipe teria entrado em contato com o terceiro indivíduo, que teria confirmado ser o proprietário das cinco pedras de haxixe encontradas junto a seus documentos.

Diante dos fatos, os três homens foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio), onde foram detidos por posse e uso de drogas. O material apreendido incluiu uma faca estilo punhal, seis pedras de haxixe, duas buchas de maconha, um cigarro artesanal de maconha e R$ 2 mil em espécie.