126ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

Publicado 01/04/2024 14:47

Cabo Frio - Um homem de 22 anos, foragido da justiça por homicídio, foi preso na noite de sexta-feira (29) em Cabo Frio. Contra o indivíduo, identificado como “Sem Juízo” ou “Joga 3”, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime.



De acordo com a Polícia Militar, a equipe verificou informações de que o indivíduo estava na Avenida Américo Gomes da Fonseca, no bairro Jardim Esperança, agindo de forma suspeita.



Natural da comunidade Nova Cidade, em Rio das Ostras, ele foi detido pelos policiais e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia, na Central de Flagrantes, onde permanece preso. Seus antecedentes criminais incluem acusações relacionadas ao tráfico de drogas, além do mandado de prisão pelo crime de homicídio.