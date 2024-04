Terminal de ônibus - Divulgação

Terminal de ônibus Divulgação

Publicado 01/04/2024 14:57

Cabo Frio - As recentes chuvas que têm atingido a região de Cabo Frio têm deixado marcas visíveis no Terminal de Ônibus de Turismo da cidade. O local, que deveria ser um ponto de partida tranquilo para os visitantes que desejam explorar as belezas da região, tem se transformado em um cenário de dificuldades e reclamações.



Uma imagem que tem se repetido nos últimos dias é a de uma mulher carregando sacolas plásticas nos pés para conseguir andar pelo terreno do terminal, que está completamente tomado por lama e escorregadio. A situação precária não se restringe apenas aos pedestres: os ônibus de turismo que utilizam o local também enfrentam problemas, correndo o risco de atolar devido à lama acumulada.



Apesar das adversidades enfrentadas pelos motoristas e turistas, as autoridades responsáveis pelo terminal parecem não se importar com a situação. Segundo relatos, a prefeitura, que tem jurisdição sobre o local, não tem proporcionado as mínimas condições necessárias para garantir a segurança e o conforto dos usuários.



Além disso, há relatos de que a taxa cobrada para estacionar no terminal chega a valores exorbitantes, ultrapassando os 300 reais, de acordo com informações compartilhadas por um autor de vídeo que registrou a situação. Essa situação tem gerado revolta entre os guias de turismo e organizadores, que se veem obrigados a lidar com as péssimas condições do estacionamento.



A falta de investimento e manutenção adequada do terminal de turismo tem levantado questionamentos sobre o destino do dinheiro arrecadado com as taxas de estacionamento. Diante do abandono do local e da falta de infraestrutura básica para receber os turistas, os moradores e visitantes se perguntam onde estão sendo aplicados esses recursos.



Enquanto as reclamações se acumulam, fica evidente a necessidade urgente de uma intervenção por parte das autoridades competentes para resolver os problemas no Terminal de Ônibus de Turismo de Cabo Frio e garantir uma experiência mais segura e agradável para todos os envolvidos.



Veja o vídeo.